Голкипер «Трактора» Зак Фукале вошел в тройку лучших вратарей КХЛ в сезоне

Основной вратарь «Трактора» вошел в тройку номинантов на приз «Лучшему вратарю» в КХЛ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, Зак Фукале составил компанию голкиперам клубов-финалистов Кубка Гагарина – 2024.

«Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»)", – уточнили представители Лиги.

Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» провел в сезоне 2023-2024 годов 69 матчей (в 44 из них клуб одержал победы), отразил 92,7% бросков, достигнув коэффициента надежности 1,85, 7 матчей отстоял на ноль.

«Второй сезон подряд Исаев попадает в тройку лучших вратарей сезона. Год назад он уступил Никите Серебрякову, сможет ли сейчас забрать эту ценную награду? Даниил стал основным вратарем «Локомотива» и провел большую часть матчей команды в регулярном чемпионате и отыграл плей-офф без замен. Вместе с командой они дошли до финала Кубка Гагарина, где стали обладателями серебряных наград», – уточняют в КХЛ.

Для голкипера «Магнитки» Ильи Набокова (66 матчей, 39 побед, 93,4% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,03, 7 матчей на ноль) прошедший сезон стал дебютным во взрослом хоккее. Однако это не помешало ему стать самым ценным игроком плей-офф. «Именно его игра стала одним из ключей для успеха «Металлурга» в играх на вылет», – уверены в Лиге.

А вот самый высокий коэффициент надежности – у Зака Фукале (57 матчей, 32 победы, 93,0% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,23, 6 матчей на ноль). Голкипер вынужден был прекратить выступления в плей-офф Кубка Гагарина после того, как получил травму в первом матче полуфинальной серии.

«Трактор» мощно провел плей-офф, дойдя до полуфинала Кубка Гагарина. Одним из лидером команды стал куражистый вратарь Зак Фукале, который заряжал партнеров не только спасениями, но и эмоциями в раздевалке и на льду», – отмечают в КХЛ.

Ранее победителями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Еременко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдвард Паскуале, Иван Федотов и Никита Серебряков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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