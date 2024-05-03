В Челябинске начали работу городские фонтаны

В мэрии Челябинска объявили о начале «сезона фонтанов».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, начало работы фонтанов ознаменовало скорое приближение лета.

«Сезон открыт. Фонтаны будут радовать челябинцев и гостей города до осенних холодов», – заявляют в мэрии. Первыми любоваться струйками прохладной воды смогли жители Металлургического района.

«Все механизмы проверены и отлажены», – заверяют чиновники.

Работа по подготовке и тестированию фонтанов ведется во всех районах Челябинска, подчеркивают в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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