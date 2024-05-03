На Южный Урал надвигаются сильные осадки и ветер. Возможен резкий подъем воды в реках

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также осадки пройдут на остальной территории области.

Кроме того, ночью 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах возможно временное установление снежного покрова.

Днем 4 мая местами ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

Кроме того, в ближайшие трое суток (4-6 мая) на реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков.

В то же время, в крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Виктор Елисеев

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