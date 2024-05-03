В Челябинске трамвай въехал в стену депо

В Челябинске трамвай сошел с рельсов на территории депо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром пятницы, 3 мая. Об этом челябинцы сообщили в паблике «Челябинский транспорт».

В сообществе опубликовали фото последствий ЧП, прокомментировав: «Сегодня утром, при заезде в трамвайное депо №1, случился вот такой инцидент».

По словам очевидцев, трамвайный вагон сошел с рельсов и врезался в крыльцо здания депо. При этом трамвай столкнулся с другим вагоном. Последний не слишком пострадал. А вот у первой машины повреждения достаточно серьезные: вылетело лобовое стекло и сильно покорежена кабина вагоновожатого.

В комментариях некоторые челябинцы предполагают, что причиной аварии могла послужить невнимательность кого-то из водителей трамвая, забывших перевести стрелки. «Это все неполноценный отдых водителей, нехватка кадров!" – уверены другие.

Как рассказали сотрудники перевозчика, водитель трамвая в результате аварии получила сотрясение головного мозга и повредила руку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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