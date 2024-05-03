Антимонопольщики оштрафовали участников сговора на торгах по заказам южноуральского минздрава

Челябинское УФАС оштрафовало участников картеля на торгах по поставке медоборудования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, постановления о наложении штрафа на общую сумму 36 миллионов рублей вынесены в отношении 11 компаний: «Медфармсервис», МЦ «Ника», «Регион-Сервис», «Рим 2020», «Сиб-АПН», «МС», «МЛТ Сервис», «Медсервис-Регион», «Медпроект-Зауралье», «ОРБиМЕД», «ИжМедТех».

В настоящее время ведомством рассматриваются дела о привлечении к административной ответственности еще 6 организаций – участников сговора.

Напомним, нарушения закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях 17 компаний из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии.

Коммерсанты в 2020-2021 годах участвовали в торгах на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (эндоскопы, рентгеновские системы, аппараты искусственной вентиляции легких и так далее). Общая сумма начальных цен контрактов составила более полумиллиарда рублей.

В большинстве закупок (46 из 49) заказчиком выступало министерство здравоохранения Челябинской области.

Компании принимали совместное участие в торгах, используя модели поведения «вальс-карусель» и «единственный поставщик», направленные на заключение контрактов по максимальным ценам.

В результате взаимодействия с правоохранительными органами Челябинское УФАС России установило, что участники торгов использовали единую инфраструктуру, использовали идентичное оформление свойств файлов заявок, имели длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денежных средств и по договорам поставки товара, использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу электронной цифровой подписи (ЭЦП), а получали ЭЦП одни и те же люди.

При этом в ходе торгов участники сговора снижали начальную цену контрактов на 2-4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube