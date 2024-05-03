В Челябинскую область нагрянули снегопады

На Южном Урале выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки в виде снега прошли во второй половине пятницы, 3 мая, на территории Златоуста.

О сильном снегопаде на автодороге М5 в горнозаводской зоне сообщают очевидцы в социальных сетях. «Час назад Уреньгу сильно засыпало снегом», – рассказали южноуральцы в паблике «Трасса М5 Уфа – Челябинск», подкрепив сообщение видеороликом.

Подтвердили начало снегопада и в Госавтоинспекции. «3 мая 2024 года, 1737 километр федеральной трассы М5. Температура 0 градусов, идут осадки в виде мелкого снега», – говорится в видеосводке, опубликованной в телеграм-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

По сообщениям водителей, позднее снегопад сменился градом. А ближе к вечеру в Златоусте вновь выглянуло солнце.

Напомним, ранее синоптики и экстренные ведомства предупредили об ухудшении погодных условий на Южном Урале. По прогнозам, ночные температуры с 4 по 6 мая в большинстве районов Челябинской области будут находиться в районе нуля градусов или ниже, 5-6 мая температура может опускаться до -5 градусов.

Ночью и в первой половине дня 4 мая на крайнем севере области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Также осадки пройдут на остальной территории области.

Кроме того, ночью 4 мая в отдельных районах ожидаются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица от наката), метели, в горах возможно временное установление снежного покрова.

Днем 4 мая местами ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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