4 – 6 мая ожидаются следующие события – Челябинск

04.05.2024, суббота
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Семинар «Детская агрессия: причины, диагностика и коррекция» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:00 Челябинск – Шахматный клуб для детей (Библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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12:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая встреча ко Дню Победы «Челябинск – Танкоград. Путь к победе» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 Челябинск – Демонстрация кинофильма «Живые и мертвые» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely: «Сомелье: особенности работы и секреты» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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15:00 Челябинск – Проект «Герои страны – Герои спорта»: демонстрация фильма «Блокадный футбол» (Киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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16:00 Челябинск – Проект «Герои страны – Герои спорта»: демонстрация фильма «Динамо. Ленинград» (Киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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20:00 Челябинск – Квартирник и поэтический вечер «Завтра-арт» (ул. Свободы, 2к5, шестой этаж, помещение 607)
05.05.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Бесплатное занятие по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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10:30 Челябинск – Курс «Создание сайтов на Tilda» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Проект «Нескучный выходной»: Пасха (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие Вахты Памяти (Сквер Добровольцев, Аллея Славы)
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11:00 Челябинск – Школа киноискусства для подростков от продюсерского центра АНО «Камера Анте» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43а) (по записи)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Пасхальная поделка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5) (по записи)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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11:30, 15:30 Челябинск – Цикл занятий «В избе у бабы Вари» «Христово воскресенье нам на веселье» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)
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12:00 – 15:30 Челябинск – Благотворительная акция «Ищу дом!» (приют «Друг», пр. Свердловский, 30б, второй подъезд, первый этаж)
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12:00 Челябинск – Праздник «Пасхальные перезвоны» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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12:00, 15:00 Челябинск – Цикл «Мастерские в Детском музее»: занятие «Узорный войлок» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей) (по записи)
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12:00 Челябинск – Встреча клуба «Интересные люди»: «Акционизм и андеграундное искусство 90-х годов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
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13:00 Челябинск – Занимательная наука в Детском музее: занятие OMNE VIVUM EX OVO («Все живое из яйца») (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей) (по записи)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча клуба любителей настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Проект «Герои страны – Герои спорта»: демонстрация фильма «Девочка из блокадного Ленинграда» (Киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
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16:00 Челябинск – Проект «Герои страны – Герои спорта»: демонстрация фильма «КАМАЗ-мастер: история побед» (Киноцентр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
06.05.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Презентация концепции капитального ремонта парка им. Ю.А. Гагарина с участием заместителя главы города Сергея Авдеева и начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольги Никитиной (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, пятый этаж, зал заседаний)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов, который пройдет в Челябинской области 24-25 мая (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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12:00 Челябинск – Урок мужества с показом фильма «Белый журавлик» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Час военной песни: история создания великих песен (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Профориентационная встреча «Кем быть?» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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