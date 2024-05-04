Очередной «Орлан» не долетел от Челябинска до Екатеринбурга

Скоростной электропоезд из Челябинска в Екатеринбург встал посреди маршрута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электропоезд «Орлан», выехавший сегодня, 4 мая, из Челябинска в Екатеринбург, встал на станции Полевской. Об этом сообщили пассажиры состава.

По словам уральцев, электричка не двигалась порядка 30-40 минут из-за обрыва контактной сети.

«Стоим на станции Полевской. Сообщают об обрыве проводов контактной сети – скорее всего, из-за снегопада, – цитирует 74.ru одного из пассажиров. – Время устранения неизвестно. Есть пассажиры, которым [нужно] в аэропорт Кольцово».

В начале двенадцатого по местному времени пассажиры сообщили, что электропоезд начал движение в сторону Екатеринбурга.

Напомним, минувшей ночью в Свердловской области прошли ледяной дождь и сильный снегопад, порывы ветра достигали скорости 21 метр в секунду. Снег засыпал деревья, дороги, на электролиниях образовалась наледь.

По информации пресс-службы компании «Россети Урал», в настоящее время энергетики продолжают оценку масштабов повреждений и объемов их устранения в распределительном электросетевом комплексе региона. «Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Ситуация оценивается как напряженная», – отметили в компании.

Сейчас на ликвидации суммарно задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. Дополнительно на восстановительные работы будут направлены группировки подрядных организаций энергокомпании. По предварительным оценкам специалистам «Россети Урал» предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6-10 кВ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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