Полиция задержала челябинца, избившего девочку-подростка в гипсе

В Челябинске полиция начала проверку после драки 50-летнего горожанина с подростками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки установили личность мужчины, причастного к конфликту с группой несовершеннолетних в Ленинском районе.

Напомним, об избиении 13-летней школьницы нетрезвым горожанином рассказала мать девочки. По словам женщины, ее дочь с подругой и друзьями гуляли с собаками у сквера на улице Гагарина, когда на них набросился взрослый мужчина. Горожанин был изрядно пьян и тоже гулял с собакой. Челябинцу не понравилось поведение питомцев девочек и он начал читать подросткам нравоучения, не скупясь на нецензурную лексику.

Но слов южноуральцу показалось мало, и он решил подкрепить теорию практикой, набросившись на одну из девочек с кулаками. Она позвонила родителям. Как рассказала мать пострадавшей школьницы, когда она с мужем прибежали, нападавший заявил, что это их дочь напала на него. В чем горожанка сомневается, так как ее дочь носит сейчас гипс после сложного перелома руки и старается руку не беспокоить.

Полицейские быстро установили и доставили в отдел агрессивного 50-летнего нарушителя. В отношении челябинца возбуждено административное дело по факту нарушения общественного порядка.

Кроме того, пострадавшей девочке выдано направление для прохождения судебно-медицинского обследования, по результатам которого будет решаться вопрос о привлечении задержанного горожанина к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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