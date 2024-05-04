Глава СКР взял на контроль проверку по факту падения дерева на ребенка в Магнитогорске

В Магнитогорске следователи выясняют обстоятельства падения дерева на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в представители Информационного центра Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании школьника в Магнитогорске.

Инцидент произошел 1 мая в одном из парков Магнитогорска. Об этом рассказала в социальных сетях мать пострадавшего.

По словам женщины, ее 9-летний сын гулял с другом в парке. В это время погода была очень ветренная – порывы ветра достигали скорости 20 метров в секунду. В какой-то момент одно из деревьев переломилось пополам, и ствол рухнул на ребенка. Мальчик получил травму грудной клетки. Из-под дерева его освободил оказавшийся поблизости магнитогорец.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя регионального управления Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube