Южный Урал заносит снегом

Снегопады охватили большую часть Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ко второй половине дня субботы, 4 мая, умеренные снегопады добрались до Челябинска и окрестностей.

Напомним, первые снегопады в регионе начались еще вчера, 3 мая: осадки обрушились на Златоуст и входящие в округ территории. Впрочем, такого разгула стихии, как в соседней Свердловской области на Южном Урале ни вечером пятницы, ни в ночь на субботу не было.

По данным Челябинского гидрометцентра, на протяжении минувших суток и до утра субботы в области преобладала облачная погода. Местами прошли осадки в виде дождя и мокрого снега (0,4-11,5 миллиметра). На крайнем севере отмечалось отложение мокрого снега на проводах, местами установился временный снежный покров. Температура воздуха ночью была от 0 до +3 градусов Цельсия, местами отмечались заморозки в воздухе до -3 градусов, на почве до -4.

И все-таки к утру северные районы Челябинской области были укрыты снегом. Фотографиями и видео «снежного» мая успели поделиться в социальных сетях жители Снежинска, Сатки, Кыштыма.

В середине дня признаки грядущего снегопада появились уже в центральных районах Южного Урала, включая Челябинск и пригороды. Снегопады зафиксировали в Аргаяшском и Сосновском районах. А ближе к 17 часам снег пошел в Челябинске и окрестностях.

Напомним, ранее синоптики ожидали снегопадов в центре Челябинской области в ночь с 3 на 4 мая. А ночь с 5 на 6 мая, по информации Челябинского гидрометцентра, будет самой холодной – столбик термометра может опуститься к отметке -5 градусов.

Впрочем, с началом следующей недели температура воздуха на Урале должна пойти вверх. Хотя, по данным центра «Фобос», дождливо и относительно прохладно в регионе будет и 9 мая. Но, как заверяет в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «к финалу майских праздников температурный режим наконец-то выберется из колодца арктического холода и вернется в положенное в это время климатическое русло».

Челябинск, Виктор Елисеев

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