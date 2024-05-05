В мире растет потребление растительных масел

В мире растет объем потребления растительных масел: по данным Ruseed, с 2010 по 2022 год потребление в среднем выросло с 14,36 кг на душу населения до 16 кг. Правда, в наиболее бедных странах этот показатель снизился с 7,13 кг до 6,97 кг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютным лидером по потреблению растительных масел является США, где на каждого жителя приходится 40,3 кг в год, на втором месте Испания – 30,4 кг, замыкает тройку лидеров Канада с 30 кг на человека.

Среднестатистический житель России съедает 13,7 кг растительных масел в год при рекомендуемой норме 12 кг. В рейтинге «маслоедов» наша страна занимает 75 место. При этом не уточняется, какие именно растительные масла и в какой пропорции едят россияне. Известно, что для изготовления, например, кондитерской изделий многие производители используют пальмовое масло, что значительно удешевляет стоимость продукции. Однако медики считают пальмовое масло опасным для здоровья из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Впрочем, Россия снижает объемы закупок этого продукта. Так, по данным Совета стран-производителей пальмового масла, в минувшем году в страну ввезли 830 тысяч тонн – это самый низкий показатель за последние 8 лет.

Высокий уровень потребления растительных масел в западных странах связан не только с избыточным пищевым потреблением, но также использованием масел как сырья для биотоплива. Это направление активно развивается: сейчас более половины мирового биодизеля получают из соевого масла.

ОЭСР-ФАО прогнозирует дальнейший рост потребления растительных масел в мире: к 2032 году оно вырастет до 16,06 кг. Причем пищевое потребление увеличится на 8,8%, а промышленное – на 10,1%.

«Такой прогноз открывает хорошие экспортные перспективы для российских производителей, которые наращивают поставки, – отмечает telegram-канал FMCG Report. – Ожидается, что мировое производство растительных масел вырастет к 2032 году на 8,4% – до 243,9 млн тонн».

Челябинск, Софья Артемьева

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