На Урале начинается потепление

На Южном Урале начинается потепление.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью в регионе отмечались по-настоящему зимние температуры: столбики термометров опустились до -6 градусов, а сегодня днем воздух прогреется максимум до +9 градусов. Грядущая ночь тоже будет морозной – до -4, но днем в понедельник будет уже +14. К середине недели температура воздуха поднимется до +21. Правда, всего на один день: праздничные дни тоже будут прохладными (максимум до +12), и только в воскресенье, 12 мая, потеплеет до +18.
Челябинск, Софья Артемьева
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