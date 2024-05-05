В Челябинске попал в ДТП автомобиль ГИБДД, сопровождавший кортеж

В Челябинске попал в ДТП автомобиль ГИБДД. Инцидент произошел сегодня в 16:20 на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГИБДД «вели» кортеж из трех автомобилей. Когда они подъехали к перекрестку, им загорелся красный свет. Кортеж продолжил движение. Автомобили, двигавшиеся им на перерез на разрешающий сигнал светофора, остановились, чтобы их пропустить. Но не все: один из водителей, не сбавляя скорости, выехал на перекресток и «впечатался» в машину ГИБДД. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

Правда, на видео не видно, были ли у спецавтомобиля включены проблесковые маячки. В ГИБДД заявили, что их сотрудники передвигались на служебном автомобиле с включенными звуковыми и световыми сигналами.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, механические повреждения получили оба автомобиля», – сообщили в ведомстве.

Кстати, после столкновения двух автомобилей, кортеж на несколько секунд остановился, затем объехал столкнувшихся и уехал.

Челябинск, Павел Зварзин

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