Движение на северо-западе Челябинска ограничат на две недели

Движение по улице Полковой в Челябинске будет частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в рамках проведения первого этапа работ по реконструкции участка теплотрассы.
«С 14 часов 6 мая до 22 часов 19 мая закрывается движение транспорта по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной», – уточнили представители городских властей.
Движение по улице Краснознаменной на участке от улицы Братьев Кашириных до Полковой будет организовано по временной схеме в связи с сужением проезжей части.
Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свои маршруты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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