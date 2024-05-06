Движение на северо-западе Челябинска ограничат на две недели

Движение по улице Полковой в Челябинске будет частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в рамках проведения первого этапа работ по реконструкции участка теплотрассы.

«С 14 часов 6 мая до 22 часов 19 мая закрывается движение транспорта по улице Полковой в районе пересечения с улицей Краснознаменной», – уточнили представители городских властей.

Движение по улице Краснознаменной на участке от улицы Братьев Кашириных до Полковой будет организовано по временной схеме в связи с сужением проезжей части.

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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