Уральские металлурги продолжают обновление производственных мощностей

ММК обновил травильную линию в цехе холодной прокатки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в листопрокатном цехе №5 ММК завершил реконструкцию непрерывно-травильного агрегата №1 (НТА-1).

В ходе проведения капитального ремонта агрегат был модернизирован с полной заменой технологической части. В частности, были заменены ванны травления, промывные ванны, циркуляционные баки, теплообменники, насосы, трубопроводы кислоты, трубопроводы пара, конденсатная ветка, трубопроводы густой и жидкой смазки. Так же обновлена электрическая часть и установка для отсоса и очистки воздуха от паров соляной кислоты от травильных и промывных ванн.

В ходе реконструкции произведен демонтаж 2100 тонн металлоконструкций, 2000 тонн металлоконструкций были смонтированы. Продолжительность капитального ремонта составила 120 суток.

Непрерывно-травильный агрегат №1 ЛПЦ-5 производительностью до 2 миллионов тонн в год вошел в строй в ноябре 2004 года. Его задача – удаление окалины с поверхности горячекатаных рулонов в растворе соляной кислоты. Пуск НТА-1 и 2 стал одним из этапов осуществленной в начале 2000-х годов комплексной реконструкции ЛПЦ-5.

Модернизация непосредственно травильного отделения включала тогда в себя реконструкцию двух непрерывно-травильных линий с переводом их с сернокислотного на солянокислое травление, для чего была также построена установка регенерации соляной кислоты. Новая технология увеличила мощности травления до 3,2 миллиона тонн, позволив не только выпускать качественный холоднокатаный лист с первой группой поверхности, но и практически исключить образование шламов нейтрализации. Помимо этого, реконструкция травильного отделения ЛПЦ-5 дала значительный экологический эффект.

Челябинск, Виктор Елисеев

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