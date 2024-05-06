В Челябинске приступают к масштабной реконструкции парка Гагарина

Центральный парк Челябинска обустроят в космическом стиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, уже после майских праздников в городе стартует реконструкция ЦПКиО имени Гагарина.

Главной темой будущего парка стал космос. Весь комплекс работ планируют закончить летом следующего года. Однако с результатами первого этапа капитального ремонта горожане смогут познакомиться уже осенью нынешнего года.

«Начнем с площадки «Гулливер». Хоть она и предназначена для самых маленьких, её размеры впечатляют – 5 гектаров, – рассказали в городской администрации. – Сразу после майских праздников приступим к прокладке более мощных инженерных сетей. Они понадобятся для работы новых аттракционов, павильонов, игровых зон и фуд-кортов».

Первый планируют завершить уже в этом году. В парке появятся сухой и паровой фонтаны, автодром, арт-сквер, игровые зоны для самых маленьких и для детей старше шести лет, музыкальная зона и «тихая» зона. Зимой к западу от центральной площади парка намерены оборудовать лесной каток.

В сентябре нынешнего года планируют открыть новую зону аттракционов. В следующем году в планах властей – ремонт площадки у колеса обозрения и полное обновление остальной территории парка.

На преображение ЦПКиО планируется потратить 900 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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