В Челябинске готовятся к отключению горячего водоснабжения

В Челябинске начинаются сезонные гидравлические испытания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 13 мая в городе будут произведены первые отключения горячего водоснабжения, опрессовки начнутся с локальных котельных.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска пояснили, что максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Отметим, централизованные гидравлические испытания начнутся с 21 мая. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы будет опубликован не позднее 10 дней до начала работ.

На первом этапе гидравлические испытания пройдут на сетях, подключенных к локальным источникам теплоснабжения. С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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