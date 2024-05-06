«Йо-хо-хо!” В Челябинске определились с темой главного ледового городка

Челябинцы выбрали концепцию главного ледового городка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование среди горожан по выбору темы для новогодней площадки в центре города проходило с 25 апреля по 4 мая на платформе «Обратной связи».
Большинство голосов челябинцы отдали концепции «Остров сокровищ».
Всего на выбор жителям представили 6 тем: «Остров сокровищ»; «Приключения Маугли»; «Герои произведений Николая Корнеевича Чуковского (сын одного из столпов русской и советской детской литературы много писал о море и мореплавателях)"; «Семья и любовь»; «Все профессии нужны, все профессии важны»; «Музыкальный калейдоскоп».
Напомним, в прошлом году темой главного ледового городка стала «Малахитовая шкатулка».
Челябинск, Виктор Елисеев
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