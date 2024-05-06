Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов

На главной площади Челябинска введут ограничения для движения пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 6 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения к Дню Победы.

Мероприятие стартует в 16:00 и продлится до 20:30.

Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции.

Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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