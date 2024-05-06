На улице в центре Челябинска на два дня ограничат движение

Движение по улице Каслинской временно ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, временное ограничение движения автотранспорта связано с проектно-изыскательскими работами.

С 6 по 7 мая крайнюю правую полосу улицы Каслинской на участке от улицы Цинковой до Комсомольского проспекта закроют для автомобилей.

Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube