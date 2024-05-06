У «Трактора» будет новый главный тренер

Руководство ХК «Трактор» не стало продлевать контракт с наставником, с которым команда завоевала бронзовые медали сезона 2023-2024 годов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», главным тренером клуба станет канадец Бенуа Гру. С ним подписан двухгодичный контракт.

«В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа, – рассказал генеральный менеджер команды Алексей Волков. – Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов. Кроме того, нам импонируют его человеческие качества и желание попробовать свои силы в КХЛ. Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора» и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей Лиги».

Интересно, что, хотя Гру и считается одним из признанных авторитетов по работе с молодыми игроками и подготовке кадров для команд НХЛ, сам он в качестве наставника завоевал не слишком много наград. Тренерская карьера канадца началась в 2000-м году. Восемь лет он работал в системе Юниорской лиги Квебека, начав ассистентом в «Шавинигане», а затем возглавив «Халл»/«Гатино». В середине 2000-х он впервые попробовал силы в качестве главного тренера команды Американской хоккейной лиги, возглавив «Рочестер Американс». Однако спустя два сезона вновь вернулся в Юниорскую лигу Квебека, и «Гатино» под его руководством вновь завоевал главный приз Лиги.

Вершиной работы с молодежными коллективами для тренера стал сезон 2014/2015, когда он возглавил сборную Канады U20 и привел ее к первым за шесть лет золотым медалям МЧМ, обыграв в драматичном финале россиян 5:4.

После этого он еще год работал с «Гатино». «Последние семь лет наставник работал в системе «Тампы-Бэй» и имел прямое отношение к завоеванию двух Кубков Стэнли как тренер, готовивший для главной команды резерв, – рассказал Алексей Волков. – В ближайшие дни Бенуа приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш».

Что касается Алексея Заварухина, приведшего ХК «Трактор» в завершившемся сезоне к бронзовым медалям КХЛ, ему руководство клуба предложило остаться в системе и... возглавить «Челмет» – фарм-клуб «Трактора», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге. В минувшем сезоне команда заняла 18-е место и не попала в плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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