После ремонта системы водоотведения в Коркино дома горожан затопило канализацией

После ремонта канализации на 50 миллионов у жителей челябинского города по колено воды в домах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, проблемы с канализацией в Коркино были давно.

Наконец, в ноябре 2023 года местная администрация получила 130 миллионов рублей на капремонт. 50 из них потратили на замену куска трубы. «Всего 700 метров вместо того, чтобы заменить все коммуникации, износ которых составляет 100%", – недоумевают общественники.

Итог не заставил себя ждать: насосная станция не выдержала напряжения. «Единственный насос вышел из строя. А резервного, как оказалось, просто нет. Стоки хлынули в поля, огороды и дома. Работы по контракту должны завершиться осенью 2024 года. А пока реализация проекта за 130 миллионов создала жителям только новые проблемы», – рассказывают активисты.

По оценкам общественников, в настоящее время затоплена 1/8 города, это 15 квадратных километров. Местные чиновники решили откачивать воду из переполненных колодцев и сливать ее обратно в болота.

Активисты обратились к губернатору региона, в следственный комитет, прокуратуру, министерство экологии, Росприроднадзор. «Требуем принять меры по устранению последствий потопов и восстановлению надлежащих условий жизни людей», – подчеркивают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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