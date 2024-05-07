7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

07.05.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Тематический час «Нам дороги эти позабыть нельзя» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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10:00 – 16:00 Челябинск – Чтения вслух «Читаем детям о войне» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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10:30 Челябинск – Консультация перед публичными слушаниями, посвященными внесению изменений в Генеральный план города Челябинска (администрация Калининского района, ул. Кирова, 10, четвертый этаж, актовый зал)
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11:00 Челябинск – Урок живой истории «Без срока давности» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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11:00 Челябинск – Лекция «Молодежь в память о Дне Победы» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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11:00 Челябинск – Урок мужества «Герои войны, солдаты Победы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Видеопрезентация «Войной украденное детство» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 – 14:00 Челябинск – Громкие чтения вслух «Читаем детям о войне» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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11:00 Челябинск – Час самообразования «Скорая английская помощь»: оказание индивидуальной помощи при выполнении домашних заданий по английскому языку (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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14:00 Челябинск – Познавательная программа «Мы будем помнить их всегда» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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15:00 Челябинск – Музыкальный час «Песни нашей Победы» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)
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15:00 Челябинск – Консультация перед публичными слушаниями, посвященными внесению изменений в Генеральный план города Челябинска (администрация Курчатовского района, пр. Комсомольский, 41, 16 каб., актовый зал)
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16:00 Челябинск – Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы (пл. Революции)
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16:00 Челябинск – Открытие выставки «Арт-флора», посвященной растительным мотивам в изобразительном искусстве (Челябинск центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:00 Челябинск – Познавательное занятие «Читаем детям о войне» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Помним сердцем...» (Детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)
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18:00 Челябинск – Концерт, посвященный празднику Победы «Зажги свечу, моя Россия» (Детская школа искусств №1, ул. Орджоникидзе, 29)
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18:00 Челябинск – Информационный мастер-класс «О героях былых времен» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:30 Челябинск – Бесплатные занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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20:00 Челябинск – Концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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