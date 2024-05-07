7 мая ожидаются следующие события – Челябинск

20:00 Челябинск – Концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)