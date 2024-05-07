В центре Челябинска на несколько часов закроют движение автотранспорта

В Челябинске на время репетиции парада закроют движение автотранспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 7 мая, на площади Революции пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона, приуроченного к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим с 15:00 до 19:00 часов движение автомобилей будет ограничено на следующих участках:
проспект Ленина от улицы Красной до улицы Свободы;
улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;
улица Елькина от Тимирязева до Воровского.
По информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы будут объезжать закрытый участок проспекта Ленина по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.
Троллейбусы направят:
№7 – «Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская» и «АМЗ – ДС «Юность»;
№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;
№14 – Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных;
№17 – «Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская» и «Первоозерный – Железнодорожный вокзал»;
№19 – Мамина – Железнодорожный вокзал.
Трамваи проследуют:
№3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;
№5 – ЧЭМК – Горького – Карла Маркса – Труда – Горького – ЧЭМК;
№7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;
№16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.
Челябинск, Виктор Елисеев
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