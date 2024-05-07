В Европе массово изымают книги, пропитанные мышьяком

В Европе из библиотек массово изымают книги, пропитанные мышьяком. По данным телеканал Europe 1, за последние недели обнаружены подобных тысячи экземпляров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине XIX века вошли в моду издания с зелеными обложками. Для изготовления зеленого красителя использовался мышьяк, опасный для здоровья.

В Германии и Франции изымают все книги с такими обложками. При этом раскрывать приходится каждую книгу, изданную в XIX веке: многие были повторно переплетены, поэтому опасная обложка может находится под новой.

При выявлении мышьяка, книгу переносят на цифровой носитель и помещают для хранения в герметичный ящик.

Поиск опасных экземпляров начали и в других странах Европы.

Москва, Игорь Юров

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