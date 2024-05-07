Власти Южного Урала обеспокоены перспективой повышенной текучки кадров в экономике

Уровень безработицы во 2-м квартале 2024 года продолжил снижаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по итогам первых четырех месяцев 2024 года тенденция к снижению уровня безработицы в регионе сохраняется.

Количество зарегистрированных безработных составило 8,6 тысячи человек (на 1 мая 2023-го – 12,7 тысячи, 1 мая 2022 – 17,9 тысячи человек). Уровень безработицы составил 0,47% от общего числа трудоспособного населения (на 1 мая 2023-го – 0,71%, на 1 мая 2022 – 0,97%).

Число вакансий выросло за год на 27% – до 47,2 тысячи единиц (на 1 мая 2023-го – 37,6 тысячи, на 1 мая 2022 – 30,8 тысячи единиц). Коэффициент напряженности составил 0,22 (на 1 мая 2023-го – 0,38, на 1 мая 2023 – 0,67).

«Стабильность на рынке труда и в общественной сфере обеспечивается низким уровнем безработицы, что положительно влияет на экономику», – отмечают в КСП.

При этом, в длительной перспективе низкий уровень безработицы может способствовать ускорению текучести кадров ввиду высокой конкуренции среди работодателей за опытные кадры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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