Ход конем: защита экс-губернатора Челябинской области заявила о готовности еще раз выкупить «Макфу»

Михаил Юревич предложил выкупить у государства часть собственного холдинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 мая, Центральный районный суд Челябинска продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры о передаче государству имущества семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний.

Между тем, адвокат Игорь Трунов заявил о готовности владельцев АО «Макфа» пойти на мировое соглашение: собственники предлагают оставить часть акций, обеспечивающих определенный контроль за деятельностью холдинга, за государством; остальные акции они готовы выкупить у властей.

Кроме того, владельцы «Макфы» пообещали ежегодно направлять 1 миллиард рублей на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией на Украине.

Напомним, рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым, 9 апреля начал Центральный районный суд Челябинска.

В Генпрокуратуре считают, что бизнес-империя, включающая 34 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ведомстве уверены, что главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. При этом свое высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов.

Иск, поданный 28 марта, приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора наложили арест. Судебный процесс по ходатайству Генпрокуратуры проходит в закрытом режиме.

Ранее защита ответчиков попросила передать рассмотрение дела арбитражному суду, так как, исходя их судебной практики, именно арбитраж обычно занимается подобными спорами. Однако в удовлетворении ходатайства суд отказал. По мнению ряда экспертов, вряд ли встретит понимание и идея адвокатов о заключении мирового соглашения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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