За семь лет уральские металлурги вложили в экологию 91 миллиард рублей

Затраты ММК на природоохранную деятельность с 2017 по 2023 год составили более 91 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом сообщил на заседании общественной палаты Магнитогорска и.о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, рассказавший о реализации экологических программ компании.

В 2015 году была принята стратегическая инициатива ПАО «ММК» «Чистый город», предполагающая кардинальное снижение выбросов и улучшение качества воздуха. За истекшие годы на комбинате введены в эксплуатацию сероулавливающие установки в аглоцехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений пяти доменных печей, аглофабрика №5, оснащенная самыми современными природоохранными сооружениями.

Внедряются системы пылеподавления, построены газоочистные установки ККЦ и ЭСПЦ для улавливания неорганизованных выбросов. Экологический эффект – снижение выбросов в атмосферу почти на 17 тысяч тонн в год: пыли – на 10,7 тысячи тонн, диоксида серы – на 5,3 тысячи тонн, окислов азота – на 700 тонн.

Строительство газоочистных установок в ККЦ и ЭСПЦ позволило за 2023 год уловить 51,4 тысячи тонн пыли, которая возвращена в производство железосодержащего сырья – 839 вагонов за год. Инвестиции по этим проектам составили 11 миллиардов рублей. Суммарно от этих газоочисток фильтруется воздух в объеме более 12 миллионов кубометров в час.

Андрей Черяпкин напомнил, что с 2017 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска снизился почти в три раза. Цель – достичь уровня КИЗА менее 5 единиц, что будет соответствовать понятию «Чистый город».

По сравнению с 2017 годом снижение по основным загрязняющим веществам составило: по бенз(а)пирену – 3,3 раза, по взвешенным веществам – 1,7, по формальдегиду – 1,3 раза.

В 2018 году завершен проект замкнутой оборотной системы водоснабжения, благодаря которой теперь отсутствуют сбросы в Магнитогорское водохранилище.

Отдельное направление экологической политики ММК – высадка зеленых насаждений в черте города: это тысячи деревьев и кустарников, количество которых растет с каждым годом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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