Ирину Гехт официально уволили с должности вице-губернатора Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт официально покинула должность.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, соответствующее распоряжение подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.
Ирина Гехт покидает должность первого заместителя губернатора Челябинской области в связи с переходом на другое место работы. Глава региона поблагодарил чиновницу за работу в правительстве региона и пожелал успехов на новом месте.
Ранее стало известно, что Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области.
Напомним, в правительстве Челябинской области чиновница работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампред областного правительства по соцвопросам.
В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.
В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. В начале марта текущего года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.
Так и случилось в середине апреля: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.
Челябинск, Виктор Елисеев
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