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Вторник, 7 мая 2024, 11:50 мск

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В Челябинске семилетний мальчик решил перелезть на соседский балкон

Спасатели сняли семилетнего челябинца с открытого балкона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, тревогу забили прохожие, увидевшие, как маленький ребенок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на 4-м этаже дома по улице Абразивная в Калининском районе областного центра.

Огнеборцы успели вовремя. По автолестнице они поднялись в квартиру и передали 7- летнего мальчугана сотрудникам полиции. Ребенок находился дома один.

Челябинск, Виктор Елисеев

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