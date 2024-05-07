В Челябинске семилетний мальчик решил перелезть на соседский балкон

Спасатели сняли семилетнего челябинца с открытого балкона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, тревогу забили прохожие, увидевшие, как маленький ребенок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на 4-м этаже дома по улице Абразивная в Калининском районе областного центра.

Огнеборцы успели вовремя. По автолестнице они поднялись в квартиру и передали 7- летнего мальчугана сотрудникам полиции. Ребенок находился дома один.

Челябинск, Виктор Елисеев

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