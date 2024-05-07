В южноуральских ЗАТО отменили парады в честь Дня Победы

В закрытых городах Челябинской области отменили парады Победы. Об этом сообщил глава Озерска Евгений Щербаков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», тожественные мероприятия в Снежинске, Трехгорном и Озерске будут проводится в «камерной обстановке» по «соображениям безопасности». Военные парады отменяются, но в программе празднования остались поздравления ветеранов, возложение цветов к мемориалам, концерты.
Челябинск, Павел Зварзин
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