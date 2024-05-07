В центре Челябинска в День Победы ограничат продажу алкоголя

На время праздничных мероприятий в День Победы челябинские бизнесмены отказались от продажи спиртного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, представители торговых организаций прислушались к традиционным рекомендациям властей.

Об ограничении продажи алкоголя в День Победы речь шла на совещании в управлении по торговле и услугам администрации города. Предприниматели согласились с предложениями мэрии.

На время праздничных мероприятия 9 мая торговые организации ограничат продажу алкоголя в квадрате улиц: проспект Ленина – улица Красная – Орджоникидзе – Цвиллинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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