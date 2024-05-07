В одном из гипермаркетов Челябинска загорелась пищевая соль

В одном из гипермаркетов Челябинска вспыхнула палета с пищевой солью.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел ТК «Лента» на улице Блюхера. В этот момент в здании находились 70 сотрудников и около 30 покупателей. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, огонь потушили еще до приезда пожарных.

В причинах пожара будут разбираться специалисты.

Челябинск, Павел Зварзин

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