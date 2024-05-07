Бодибилдер из Копейска предстанет перед судом за торговлю анаболиками

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении спортсмена, распространявшего запрещенные сильнодействующие препараты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Копейска. Он обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ, а также склонении спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.
По версии следствия, молодой человек, мастер спорта по бодибилдингу, распространял препараты, содержащие сильнодействующие вещества, используемые спортсменами для улучшения и повышения показателей в спорте.
Анаболики спортсмен получал по почти, фасовал и пересылал покупателям в Курган, Сургут и Челябинск.
Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 550 граммов сильнодействующих веществ.
Кроме того, работая также тренером по силовым видам спорта, южноуралец склонил подопечного спортсмена к использованию сильнодействующих веществ.
Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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