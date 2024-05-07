В Челябинской области возобновили отопительный сезон

В двух городах Южного Урала включили отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о решении возобновить отопительный сезон сообщили власти Усть-Катава и Златоуста.

Так, соответствующие изменения в постановление городской администрации внес вчера, 6 мая, глава Усть-Катава Сергей Семков. Согласно откорректированному документу, отопительный сезон закончится в округе 19 мая.

Также о возобновлении подачи отопления рассказал глава Златоуста Максим Пекарский. «Сегодня принял решение возобновить в округе отопительный сезон. По прогнозу холодная погода сохранится еще надолго, поэтому в дома и соцобъекты нужно вернуть тепло», – заявил чиновник в социальных сетях.

Как только среднесуточные температуры поднимутся, котельные вновь перейдут на летний режим работы, рассказал глава администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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