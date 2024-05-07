Челябинец, почти 20 лет отсидевший за убийства и изнасилования, вновь заявил о своей невиновности

Южноуралец, отсидевший почти 20 лет по обвинению в убийствах и изнасилованиях, заявил, что в СКР не слишком рьяно занимаются возобновившимся уголовным делом.

Как уже сообщал «Новый День», летом прошлого года Следственный комитет возобновил расследование по делу челябинского лесопаркового маньяка.

Напомним, история разворачивалась в 2004 году в центре Челябинска. В городском бору была совершена серия нападений на парочки в автомобилях. Нападавший расстреливал мужчин и насиловал женщин.

По подозрению в совершении преступлений задержали 32-летнего сотрудника службы безопасности университета ЮУрГУ Алексея Корочкина, чьи ночные дежурства совпадали с датами нападений. Улик против него не было, но две женщины опознали в нем насильника. Одна, правда, потом пыталась отказаться от своих показаний.

Корочкин вину не признал, но в 2005 году суд вынес обвинительный приговор – 20 лет лишения свободы. В течение 18 лет адвокаты пытались добиться пересмотра дела. Кстати, по некоторым данным, убийства продолжались и после ареста Корочкина.

Посмотреть на жуткую историю по-новому следователей заставило обнаружение пистолета, из которого нападавший расстреливал своих жертв. В 2022 году умер бывший сотрудник МВД, коллекционировавший оружие. Его вдова принесла коллекцию в полицию. И баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов – тот самый, из которого были убиты все жертвы лесопаркового маньяка.

В период нападений челябинец жил рядом с парком, в котором происходили преступления. И его периодически навещал родственник, чья внешность подходит под описание маньяка и совпадает с фотороботом, составленным жертвами.

Расследование уголовного дела возобновили. Однако, по словам Алексея Корочкина, заниматься им никто не хочет. «Вину я не признал, и не признаю никогда то, чего я не совершал. Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но все повисло опять в воздухе, – цитирует 74.ru письмо, написанное в редакцию южноуральцем. – Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет».

Сам челябинец признается, что до сих пор не понимает, почему подозрение в то время пало именно на него. Возможно, потому что, по данным силовиков, убивал военный. А он девять лет прослужил в «горячей точке». «Но после моего задержания у следствия ничего не сходилось, так как все улики, которые были найдены, – это отпечатки пальцев, кровь, волосы – все было не мое, а третьего лица», – напоминает он. Не смутило следователей и то, что убийства продолжались даже когда он уже сидел в СИЗО, отмечает южноуралец.

«На следствии прокурор говорил, что у них есть все доказательства против меня, а это отпечатки пальцев, кровь, волосы, но после судебной экспертизы ничего не сходилось. И даже когда сказали, что у них есть сперма в презервативе, я согласился на анализ мазка, но никто ничего делать не стал», – вспоминает мужчина.

И все еще надеется, что уголовное дело доведут до конца и найдут настоящего убийцу. «Скоро мне выходить, и я просто хочу спокойно пожить и дать своим детям и внукам хотя бы что-то в этой жизни, – говорит он. – Приведено много фактов, но никто не хочет слышать нас. Или делают вид, что не слышат. Все прекрасно знают, что я не совершал этих преступлений, но признать свои ошибки никто не хочет. Ведь у нас посадить – это быстро. Был бы человек, ну а дело найдется. А вот оправдать человека невиновного – это сложно. Это же надо платить компенсацию. А вот 20 лет из жизни забрать – это не проблема. Кто такой Корочкин Алексей, чтобы его оправдать? Мы же из простого народа, правительству не до нас».

Между тем, срок заключения челябинца подходит к концу. И уже летом нынешнего года он должен выйти на свободу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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