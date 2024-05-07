Челябинск оказался в аутсайдерах по индексу качества жизни: рейтинг по итогам 1 квартала 2024 года опубликовал Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2023 года столица Южного Урала занимала 44 место, находясь в группе городов с достаточно высоким качеством жизни. Но после трех первых месяцев года текущего оказалась серди 25 городов, в которых требуются серьезные усилия по повышению качества жизни.

По итогам 2023 года эксперты рекомендовали городским властям обратить особое внимание на проблемы (расположены по значимости в порядке убывания) экологии, материального благополучия, доступности культурных ценностей (включая литературу, театры, музеи, выставки, а также возможности для развития стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки), конфликтность общественных отношений и работу предприятий ЖКХ.

При этом Челябинску было у кого поучиться: в группе лидеров, получивших самые высокие баллы, находятся Екатеринбург (8 место), Тюмень (13 место), Сургут (22 место), Нижневартовск (23 место) и Курган (25 место). Но, судя по всему, власти города опытом соседей не интересовались, а на указанные проблемы не обратили внимания. В итоге у к уже перечисленным болевым точкам города добавилась медицина, а проблемы ЖКХ вышли на первый план, опередив по значимости даже экологию.

Ухудшилась ситуация и в Магнитогорске: город опустился с 41 строчки на 44. К главным минусам относятся недостаточный уровень жизни, низкая доступность жилья, неблагоприятные условия для ведения бизнеса, низкая доступность культурных ценностей и проблемы экологии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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