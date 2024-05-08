8 мая ожидаются следующие события – Челябинск

08.05.2024, среда
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10:00 – 16:00 Челябинск – Час поэзии «Слова, пришедшие из боя» к 100-летию советской поэтессы Юлии Друниной и советского поэта и прозаика Булата Окуджавы (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Квиз «Война пришлась на нашу юность» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Познавательная встреча «Все для фронта, все для победы!» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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12:00 Челябинск – Час бесплатных юридических консультаций (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Инклюзивный концерт «Песни победы» с участием общества инвалидов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Час военной песни: история создания великих песен (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Письмо Победы» (изготовление объемной открытки из картона и бумаги) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Час памяти «Их имена в названьях улиц» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Уличная акция «Слава их живет и поныне» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:30 Челябинск – Прибытие Поезда Победы (Центр исторического наследия ЮУЖД, ул. Железнодорожная, 11, площадка музея железнодорожной техники под открытым небом) (начало программы в 14:00)
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15:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая композиция «Победный 45-й!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Патриотический час для молодежи Курчатовского района «Правнуки Победы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Праздничная программа ко Дню Великой Победы (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, главный зал)
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