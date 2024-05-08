8 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 – 16:00 Челябинск – Час поэзии «Слова, пришедшие из боя» к 100-летию советской поэтессы Юлии Друниной и советского поэта и прозаика Булата Окуджавы (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)