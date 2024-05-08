В России в полтора раза выросло производство соков

Российские производители резко увеличили выпуск соков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2024 года выпуск фруктовых и овощных соков увеличился на 44,2% год к году – до 470 миллиона условных банок. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Росстата.

Это самая быстрая динамика среди FMCG-товаров, не считая сахара (47%), отмечают авторы канала.

При этом в марте текущего года соков произвели уже на 61,9% больше, чем в марте 2023-го.

Среди причин столь масштабного роста эксперты называют переход потребителей с газированных напитков на соки. Кроме того, ряд предприятий сменили собственников, и в этих компаниях отмечается всплеск производства, в том числе в связи с запуском новых проектов.

Кроме того, производители торопятся произвести большие объемы соков в преддверии введения обязательной маркировки соков, нектаров, морсов и напитков на растительной основе. Новация должна вступить в силу с 1 июня этого года. И неизбежно увеличит затраты российских компаний, занятых на этом рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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