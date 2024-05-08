Глава СКР приказал возбудить уголовное дело по факту наезда подростков-самокатчиков на молодую челябинку

Руководитель Следственного комитета поставил на контроль расследование инцидента с электросамокатом, отправившим челябинку в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, о произошедшем жительница Южного Урала рассказала в комментариях в аккаунте силового ведомства.

По словам девушки, в апреле текущего года ее сбили два подростка на электросамокате. Челябинка упала и получила травму ноги. Горожанку отправили в больницу, где ей пришлось сделать операцию. При этом виновники происшествия даже и не думали оказать ей помощь, а просто сбежали. До настоящего времени никакой ответственности подростки не понесли.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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