Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло за полторы недели более чем вдвое

Активность клещей в Челябинской области продолжает расти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным мониторинга на 7 мая текущего года зарегистрировано 2 тысячи 384 обращения в медицинские организации жителей региона, пострадавших от присасывания клеща. При этом 639 среди них – дети.

Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области.

Отметим, что на 27 апреля всего обращений было 1 тысяча 82 (из них 317 – дети).

«Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям, – отмечают санитарные врачи. – Впереди длительные майские праздники, когда многие жители области поедут на природу».

Чтобы обезопасить себя от клещей, южноуральцам рекомендуют при посещении природных очагов (садовых участков, парков, скверов, кладбищ) использовать одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. «При выезде в природный очаг не забывайте проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей», – напоминают в Роспотребнадзоре.

В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться за медицинской помощью (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт).

Исследования клеща на наличие возбудителей для определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина не привитым, а также антибиотиков для профилактики других клещевых инфекций можно провести в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ООО «Инвитро», ООО Прогрессивные медицинские технологии».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube