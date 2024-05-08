Экс-глава уральского села ответит в суде за сломанный позвоночник школьницы

Бывший глава Бродокалмака предстанет перед судом за халатность, приведшую к травмированию ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Бродокалмакского сельского поселения. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе расследования было установлено, что в 2016 году администрация Бродокалмака приобрела детские качели, которые установили на игровой площадке в селе. Установили – и забыли. Во всяком случае, за техническим состоянием конструкции никто не следил.

В результате 28 апреля прошлого года, когда на качелях раскачивалась 11-летняя девочка, кольцо крепления цепи к сиденью качелей просто развалилось. Школьница упала на землю. В больнице выяснилось, что ребенок получил компрессионный перелом трех грудных позвонков, что относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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