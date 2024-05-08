С «ЧелябГЭТ» потребовали выплатить 80 тысяч рублей школьнице, которую кондуктор выгнала на мороз

Прокуратура требует привлечь перевозчика к ответственности за незаконную высадку ребенка из трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомстве Тракторозаводского района Челябинска провело проверку по обращению матери школьницы о незаконной высадке ее дочери из трамвая.

Сам инцидент произошел 16 января текущего года. 11-летняя девочка потеряла транспортную карту. Обнаружила это она уже когда возвращалась из школы и села в трамвай. Оплатить проезд ребенок не смог. Но кондуктор не вняла объяснениям девочки, потребовав либо оплатить поездку, либо выходить из трамвая.

Школьница вышла на незнакомой остановке, не смогла сориентироваться, заблудилась и лишь спустя 2 часа пешком добралась до дома. Из-за перенесенных переживаний и длительного нахождения на сильном морозе юная челябинка заболела.

Прокуратура района направила директору ООО «ЧелябГЭТ» представление об устранении нарушений требований законодательства о пассажирских перевозках, после чего кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также женщина по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности за принудительную высадку из трамвая несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица.

Кроме того, в интересах ребенка в Центральный районный суд Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с ООО «ЧелябГЭТ» морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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