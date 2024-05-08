Автобусы, троллейбусы и трамваи Челябинска изменят маршруты в День Победы

В День Победы изменятся маршруты общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения связаны с ограничениями движения автотранспорта в центре города.
Напомним, с 06:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:
проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);
проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны);
улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда;
улица Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.
В этот период изменятся маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.
Троллейбусы направят:
№5 и №7 – АМЗ – ДС «Юность.;
№7 – Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;
№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;
№14 – Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных;
№17 – «Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская» и «Железнодорожный вокзал – Первоозерный»;
№19 – Железнодорожный вокзал – Мамина.
Трамваи будут следовать:
№3 – ЧМК – Кирова – Областная больница;
№5 и №7 – ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС;
№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница.
Автобусы перенаправят:
№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина;
№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;
№14 – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Новосинеглазово;
№18 – ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк;
№22а – ЧКПЗ – Свободы – Труда – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;
№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Автобусный парк;
№90с – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Сад «Кристалл»;
№123 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;
№128 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Петра Столыпина;
№483 – Старокамышинск – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.
На время проведения праздничного концерта на площадке около Челябинского торгового центра (Каслинская, 64) с 15:30 до 22:00 будет закрыто движение общественного транспорта по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной.
В связи с этим автобусы направят:
№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;
№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;
№71 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.
Челябинск, Виктор Елисеев
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