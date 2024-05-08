Автобусы, троллейбусы и трамваи Челябинска изменят маршруты в День Победы

В День Победы изменятся маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения связаны с ограничениями движения автотранспорта в центре города.

Напомним, с 06:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:

проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы (движение по Свердловскому проспекту не закрывается);

проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны);

улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда;

улица Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

В этот период изменятся маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.

Троллейбусы направят:

№5 и №7 – АМЗ – ДС «Юность.;

№7 – Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;

№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№14 – Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных;

№17 – «Парк Гагарина – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Молдавская» и «Железнодорожный вокзал – Первоозерный»;

№19 – Железнодорожный вокзал – Мамина.

Трамваи будут следовать:

№3 – ЧМК – Кирова – Областная больница;

№5 и №7 – ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС;

№16 – Чичерина – Кирова – Областная больница.

Автобусы перенаправят:

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина;

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№14 – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Новосинеглазово;

№18 – ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – Труда – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Автобусный парк;

№90с – Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Сад «Кристалл»;

№123 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина;

№128 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Фруктовая – Кожевникова – посёлок Советов – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Энгельса – Петра Столыпина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина.

На время проведения праздничного концерта на площадке около Челябинского торгового центра (Каслинская, 64) с 15:30 до 22:00 будет закрыто движение общественного транспорта по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной.

В связи с этим автобусы направят:

№8 – Мамина – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№71 – ЧМК – Свердловский проспект – проспект Победы – Краснознаменная – Братьев Кашириных – Петра Столыпина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube