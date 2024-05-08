На Южный Урал обрушатся ливни и ветер

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 9 мая, в отдельных районах Южного Урала ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью местами синоптики прогнозируют сильные дожди.
Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.
Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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