На Южный Урал обрушатся ливни и ветер

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 9 мая, в отдельных районах Южного Урала ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью местами синоптики прогнозируют сильные дожди.

Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.

Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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