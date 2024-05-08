В Челябинске сместили сроки первых отключений горячей воды

Сроки первых отключений горячего водоснабжения в Челябинске изменены.

Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске началась подготовка к сезонным гидравлическим испытаниям.

По информации пресс-службы мэрии Челябинска, первые отключения горячего водоснабжения планировалось начать с 13 мая. Опрессовки должны были стартовать с локальных котельных.

Однако теперь управление жилищно-коммунального хозяйства приняло решение о переносе даты начала гидравлических испытаний. «Запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая», – уточнили в мэрии.

С обновленным графиком можно ознакомиться здесь.

Начать централизованные гидравлические испытания планировалось 21 мая. О связанных с ними отключениях коммунальщики обещают сообщить за 10 дней до начала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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