В Челябинске сместили сроки первых отключений горячей воды

Сроки первых отключений горячего водоснабжения в Челябинске изменены.
Как уже сообщал «Новый День», в Челябинске началась подготовка к сезонным гидравлическим испытаниям.
По информации пресс-службы мэрии Челябинска, первые отключения горячего водоснабжения планировалось начать с 13 мая. Опрессовки должны были стартовать с локальных котельных.
Однако теперь управление жилищно-коммунального хозяйства приняло решение о переносе даты начала гидравлических испытаний. «Запланированные с 13 и 14 мая отключения домов, обслуживаемых локальными котельными, перенесены на 21 мая», – уточнили в мэрии.
С обновленным графиком можно ознакомиться здесь.
Начать централизованные гидравлические испытания планировалось 21 мая. О связанных с ними отключениях коммунальщики обещают сообщить за 10 дней до начала.
Челябинск, Виктор Елисеев
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