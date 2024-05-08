По факту избиения малолетними мигрантами школьника в Магнитогорске возбудят уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело по информации о нападении на школьника в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, о конфликте в одном из школ Магнитогорска ранее сообщалось в социальных сетях.

По словам южноуральцев, ЧП произошло 2 мая. У 12-летнего мальчика произошел конфликт с одноклассниками, после чего они его избили. В результате школьник оказался в больнице, ему потребовалась операция.

«Мать мальчика отмечает, что в классе сформировалась этническая группа детей, которые применяют насилие в отношении других учеников», – уточнили в силовом ведомстве.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по факту избиения ребенка проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального управления ведомства Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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