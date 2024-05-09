Еще не все: в субботу в центре Челябинска движение закроют почти на 6 часов

В центре Челябинска закроют движение автомобилей и изменят маршруты общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в ближайшую субботу, 11 мая, в Челябинске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов
В городе пройдет легкоатлетический забег «БоксЗабег». В связи с этим с 6:30 до 12:00 будет закрыто движение на следующих участках:
проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой;
улица Лесопарковая от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина.
Во время действия ограничений автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по Свердловскому проспекту, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов также изменятся.
Троллейбусы направят:
№7 – «Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская» и «АМЗ – Первоозерный»;
№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;
№14 – «Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская» и «АМЗ – Железнодорожный вокзал»;
№17 – Железнодорожный вокзал – Первоозерный;
№19 – Мамина – Железнодорожный вокзал.
Автобусы будут направлены:
№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свердловский проспект – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина;
№4 – Мамина – проспект Ленина – Свердловский проспект – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№51 – Сосновка – Воровского – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных;
№64 – Железнодорожный вокзал – Свободы – проспект Ленина – Свердловский проспект – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Автобусный парк;
№74 – Федоровка (Панфиловцев) – Доватора – Энтузиастов – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);
№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№123 – Автовокзал – проспект Ленина – Свердловский проспект – Сони Кривой – Парк Гагарина;
№128 – Автовокзал – проспект Ленина – Свердловский проспект – Труда – Петра Столыпина;
№483 – Старокамышинск – проспект Ленина – Свердловский проспект – Сони Кривой – Парк Гагарина.
Челябинск, Виктор Елисеев
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