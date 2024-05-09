Южноуральцы призвали ввести биометрический контроль для мигрантов

Общественники в Челябинской области настаивают на ужесточении контроля за мигрантами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители общественных организаций Южного Урала уверены, что время «мягких» подходов в миграционной политике прошло. Об этом они заявили в ходе встречи в правительстве Челябинской области.

Главное, что необходимо сделать на сегодняшний день, это убедить приезжих из других стран в необходимости безусловного соблюдения законов России и неотвратимости наказания в противном случае, убеждены общественники. «Назрела необходимость совершенствовать нормы права, регулирующие въезд иностранцев в нашу страну и пребывание в ней, – цитирует «Вечерний Челябинск» заместителя председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области Евгения Савченко. – Вполне актуально введение при пересечении государственной границы иностранными гражданами системы биометрического контроля». Это поможет предотвратить въезд в страну мигрантов, лишенных этого права, а также облегчит в случае необходимости работу криминалистов, считает эксперт.

При этом приехавшие в Россию иностранцы должны понимать, что страна дает им не только защиту и соцгарантии, но и требует от них выполнения обязанностей. «Правоохранительные органы привлекают к ответственности всех без исключения нарушителей закона, поскольку мягкие меры могут спровоцировать еще более массовое и агрессивное поведение», – уверен атаман четвертого отдела Оренбургского казачьего войска Павел Тесленко.

Соблюдение действующих в Российской Федерации законов – в интересах самих мигрантов, отмечает заместитель председателя ЧООО «Русский культурный центр» Сергей Шуплецов. «Соблюдая наши законы, любой гость или мигрант, приехавший к нам, будет защищен нашим правосудием», – подчеркивает общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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